Фиаско «Ливерпуля», невероятная концовка в Мадриде и шестой хет-трик Левандовски: чем завершился 1-й тур Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сенсационно разгромно уступил на выезде «Наполи». «Барселона» не оставила шансов «Виктории Пльзень» благодаря очередному хет-трику Роберта Левандовски. «Атлетико» и «Порту» выдали невероятную концовку с тремя голами в добавленное судьёй время. «Бавария» на классе обыграла «Интер». А «Айнтрахт» и «Байер» потерпели поражения в матчах с уступающими в классе соперниками. Чем завершился первый тур Лиги чемпионов — в материале RT.

Феерия «Наполи»

Главной неожиданностью игрового дня стал разгром, учинённый «Ливерпулю» в Неаполе. Подопечные Юргена Клоппа полностью провалили матч и вполне могли пропустить больше четырёх мячей. Показательная статистика: уже к 18-й минуте хозяева заработали два пенальти. Первый Пётр Зелиньски реализовал, а вот с выстрелом Виктора Осимхена справился Алисон Бекер.

Однако это не спасло гостей. Команда вынуждена была идти вперёд и раскрываться, чем с удовольствием пользовались соперники. В первую очередь это касалось новичка неаполитанцев Хвичи Кварацхелии, который на левом фланге раз за разом обыгрывал Трента Александер-Арнольда и страхующего его Джозефа Гомеса. В результате Кварацхелия менее чем за час успел выполнить четыре удачные обводки и оказался по данному показателю лучшим на поле. Апофеозом его игры стал эпизод в концовке первого тайма, когда хавбек убежал от двоих защитников и от лицевой отдал Джованни Симеоне пас на пустые ворота. Таким образом, в первых шести матчах в составе «Наполи» Кварацхелия набрал шесть очков по системе «гол + пас» (4 + 2).

Крайне важным гол оказался и для сына главного тренера «Атлетико», ведь ему удалось отличиться в дебютном матче в главном еврокубке. С именем Симеоне-младшего связана удивительная история. Ещё в 13 лет он набил на запястье татуировку с логотипом турнира, пообещав поцеловать её, когда сыграет в ЛЧ. Реализовав мечту, форвард исполнил обещание.

Для мерсисайдцев же единственным поводом для радости стал мяч престижа в исполнении Луиса Диаса. После очередной осечки Неаполь можно назвать одним из самых несчастливых городов для них. За последние 12 лет британский коллектив приезжал сюда четыре раза и набрал всего одно очко — в 2010-м в рамках группового этапа Лиги Европы. А вот три последних противостояния в ЛЧ завершились поражениями.

Поражения «Айнтрахта» и «Байера»

Крайне неудачно первый тур главного еврокубка сложился и для немецких команд. Все они, за исключением «Баварии», потерпели поражения в матчах с уступающими в классе соперниками. Во вторник разгромлен «Шахтёром» дома был «Лейпциг», после чего в отставку отправили главного тренера команды Доменико Тедеско.

Также поражение потерпел «Айнтрахт». Действующий обладатель Лиги Европы дебютировал в ЛЧ матчем со «Спортингом». Стадион «Дойче Банк Парк» по такому случаю оказался забит под завязку, а болельщики приготовили целую программу с красочным фаер-шоу и огромными баннерами. Но 50 тыс. местных любителей футбола вместо столь же яркой игры стали свидетелями конфуза. Во втором тайме хозяева пропустили три безответных мяча.

Продолжил неудачную серию для Германии «Байер», который сенсационно уступил на выезде чемпиону Бельгии «Брюгге» — 0:1. Российский вратарь леверкузенцев Андрей Лунёв пропускал встречу из-за травмы, а бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену лишь на 86-й минуте и помочь партнёрам ничем не смог.

Превосходство «Баварии»

А вот «Бавария», напротив, начала с уверенной победы в гостях над одним из главных конкурентов в борьбе за первое место в группе С «Интером». При этом смело можно сказать, что нерадзурри оказались не в состоянии соперничать с грозным оппонентом на равных. Хотя команды владели мячом практически поровну, гости доводили почти все свои атаки до конкретики, что вылилось более чем в двукратное преимущество по ударам — 21:9 (в створ — 11:2).

От разгрома миланцев уберёг только Андре Онана. Вратарь, сделавший себе имя в «Аяксе», провёл первый матч за итальянский коллектив и заслужил наивысшей оценки за свои действия. Камерунец совершил целых 11 сейвов. Не спас он, лишь когда Лерой Зане, обыграв его, закатил мяч в пустые ворота и когда Данило Д'Амброзио после прострела оппонента срезал мяч в собственные ворота. Зато визави Онаны Мануэль Нойер работы почти не имел, поскольку «Интер» создал считаное количество моментов.

Мюнхенцы же не только набрали три очка, но и отметились парой статистических достижений. Во-первых, они увеличили беспроигрышную серию в группе ЛЧ до 29 встреч. Во-вторых, на протяжении 19 лет стартуют в турнире с победы, причём в 17 случаях сохраняют собственные ворота в неприкосновенности.

Разгром от «Барселоны»

Между тем бывший лидер «Баварии» Роберт Левандовски вовсю осваивается в «Барселоне». В первых четырёх матчах, пришедшихся на Примеру, нападающий забил пять раз. А дебютная встреча в составе каталонцев в ЛЧ и вовсе превратилась в его бенефис. «Виктория Пльзень» пропустила на «Камп Ноу» пять мячей, три из которых записал на свой счёт поляк.

Ещё до перерыва он дважды огорчил Индржиха Станека, а после оформил хет-трик аккуратным ударом из-за пределов штрафной. Нападающий отметился шестью выстрелами (лучший результат встречи), половина из которых оказались результативными.

Столь удачная игра позволила футболисту с 89 голами выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров турнира в истории, оторвавшись от Карима Бензема. Теперь он уступает только Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (125). Португалец и аргентинец обходят его и по числу покеров / хет-триков (8). У Левандовски шесть, зато он оформлял их сразу в трёх командах: дортмундской «Боруссии», «Баварии» и «Барселоне». Это первый подобный случай в ЛЧ.

Характер «Атлетико»

А самая невероятная концовка первого тура была зафиксирована в Мадриде. Основное время матча между «Атлетико» и «Порту» получилось не слишком захватывающим. Команды больше заботились об обороне и создали немного моментов. Наиболее запоминающимся событием казалось удаление нападающего гостей Мехди Тареми, получившего второй «горчичник» за симуляцию.

Зато добавленное судьёй время вышло по-настоящему ярким. Сначала защитник хозяев Марио Эрмосо успел почти мгновенно пройти путь из героя в антигерои. На 91-й минуте он открыл счёт благодаря рикошету и, казалось, принёс партнёрам победу. Но тут же он зачем-то коснулся мяча рукой в собственной штрафной на подаче корнера и вынудил Шимона Марциняка назначить пенальти. Ян Облак был близок к тому, чтобы парировать выстрел Андреса Урибе с точки, но снаряд всё же закатился в сетку.

Развязка наступила на 101-й минуте, когда угловой заработали уже хозяева. После подачи экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель выполнил скидку на дальнюю штангу, откуда Антуан Гризманн с метра отправил мяч в сетку. Далее за боковой началось форменное безумие. Не сдержал эмоций и главный тренер Диего Симеоне, схвативший француза за голову и что-то эмоционально ему выговорил.

Тот факт, что победный гол записал на свой счёт именно Гризманн, заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что в Мадриде его специально выпускают на замену после 60-й минуты, чтобы не сработала опция автоматического выкупа у «Барселоны» за €40 млн. Такое отношение не помешало ему трижды поразить ворота соперников в текущем сезоне. Более того, несмотря на всё это, форвард признался, что хочет остаться в «Атлетико».