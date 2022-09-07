Модрич стал самым возрастным автором гола «Реала» в ЛЧ с 1965 года

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич забил мяч в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком».

Он в возрасте 36 лет и 362 дней стал самым возрастным автором гола клуба в Лиге чемпионов с 1965 года. 57 лет назад нападающий Ференц Пушкаш забил за «Реал» в матче ЛЧ с «Фейеноордом». Ему было 38 лет и 173 дня.

Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.

После первого тура «Реал» с тремя очками занимает второе место в группе F, уступая донецкому «Шахтёру» по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее расположились «Лейпциг» и «Селтик» (оба — без очков).

Ранее Эрлинг Холанд стал первым игроком «Сити», забившим в дебютных матчах АПЛ и ЛЧ.