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«Челси» объявил об увольнении Тухеля

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Лондонский «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.
«Челси» объявил об увольнении Тухеля
  • AP
  • © Ian Walton

6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1 в первом туре Лиги чемпионов УЕФА.

Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов. После триумфа тренер подписал контракт с клубом до 2024 года.

В АПЛ команда после шести туров занимает шестое место, набрав десять очков.

Ранее Томас Тухель прокомментировал результат матча первого тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

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