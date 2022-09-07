«Челси» объявил об увольнении Тухеля

Лондонский «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1 в первом туре Лиги чемпионов УЕФА.

Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов. После триумфа тренер подписал контракт с клубом до 2024 года.

В АПЛ команда после шести туров занимает шестое место, набрав десять очков.

Ранее Томас Тухель прокомментировал результат матча первого тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо».