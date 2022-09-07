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Тухель — о поражении от загребского «Динамо»: мы не показали приличной игры

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча первого тура Лиги чемпионов УЕФА с загребским «Динамо».

«Мы не показали приличной игры. У нас та же история, что и всегда. Мы хорошо начинаем, не реализуем свои моменты. Затем пропускаем одну контратаку и с этого момента начинаются проблемы», — приводит слова Тухеля BBC.

По словам тренера, в ближайшее время он проведёт анализ игры.

«Мы явно не там, где нужно быть и где мы можем быть. На данный момент всё не так», — заключил он.

«Челси» проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1. В составе «Динамо» мяч забил Мислав Оршич (13-я минута).

«Челси» в матче второго тура дома примет «Зальцбург» 14 сентября. «Динамо» в этот же день в гостях сыграет с «Миланом».

Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.



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