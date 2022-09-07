Источник: руководство «Лейпцига» может уволить Тедеско после разгрома от «Шахтёра»
По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время из клуба будет уволен главный тренер Доменико Тедеско. Отмечается, что основным кандидатом на замену является Марко Розе, ранее работавший в дортмундской «Боруссии».
Напомним, что немецкий специалист возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Его контракт действует до 2023 года.
Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча первого тура Лиги чемпионов УЕФА с загребским «Динамо».