Анчелотти рассказал о травме Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме нападающего Карима Бензема в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком».

«Не похоже, что у Бензема есть серьёзные проблемы. Кажется, что это больше неприятная боль, но завтра мы обследуем его колено ещё раз. Я решил, что это матч для Азара, когда нам пришлось заменить Карима», — рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.

После первого тура «Реал» с тремя очками занимает второе место в группе F, уступая донецкому «Шахтёру» по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее расположились «Лейпциг» и «Селтик» (оба — без очков).

Ранее Лука Модрич стал самым возрастным автором гола «Реала» в ЛЧ с 1965 года.