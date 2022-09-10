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Головин рассказал, в какие топ-клубы он хотел бы перейти

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Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, в каких командах мирового уровня хотел бы поиграть.
Головин рассказал, в какие топ-клубы он хотел бы перейти
  • Gettyimages.ru

«Всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же «Челси», в оба «Манчестера», «Реал», «Барсу». Сейчас я просто живу сегодняшним днём и следующим матчем. Играю на свой максимум — и всё», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Головин присоединился к «Монако» в 2018 году и провёл за команду 139 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 27 результативных передач.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы.

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