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Головин прокомментировал победу «Монако» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы.
Головин прокомментировал победу «Монако» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы
  • РИА Новости

«Начали турнир с победы, что, безусловно, позитивно и даёт хорошие эмоции. Впрочем, нам надо быстро переключаться на чемпионат, потому что уже в воскресенье у нас важнейший матч с «Лионом», — цитирует Головина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что эпизод с пенальти очевидный. По его словам, он пытался успеть к мячу, когда почувствовал удар по ногам.

Игра группы Н на стадионе «Райко Митич» в Белграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Филиппа Клемана.

Мяч забил Брил Эмболо на 74-й минуте (пенальти).

Российский полузащитник Головин начал матч с первых минут. Хавбек «Монако» заработал пенальти.

Ранее Головин дал совет российским футболистам.

 

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