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Головин — о переезде в европейский клуб: безоговорочно нужно уезжать

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Полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин дал совет российским футболистам.

«Если человеку нравится играть в России, его устраивает зарплата и комфорт в родной стране, — тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, — таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

По словам Головина, вернуться в Россию всегда будет возможно.

«Да, в Европе может не получиться. Ничего страшного — вернёшься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть», — добавил он.

26-летний Головин перешёл в 2018 году из московского ЦСКА в «Монако». Transfermarkt оценивает его стоимость в €25 млн. В составе французского клуба Головин в 139 матчах забил 17 голов и сделал 27 результативных передач.

Ранее Головин высказался о сорвавшемся трансфере Арсена Захаряна в «Челси».

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