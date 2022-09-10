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Президент Ла Лиги Тебас подаст в УЕФА жалобу на АПЛ из-за высоких затрат на трансферы

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Президент Примеры Хавьер Тебас готовится подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на Английскую премьер-лигу (АПЛ) из-за чрезмерных трансферных расходов.

«Доходы Премьер-лиги в 1,8 раза больше, чем у Ла Лиги или Бундеслиги, но эта сумма в 20 раз больше, чем у испанской лиги, которая имеет очень хороший финансовый контроль. От таких клубов, как «Манчестер Сити», приходит много чековых книжек, которые подписывают определённое количество игроков. Футбольная индустрия изменилась, и денег стало гораздо больше», — приводит слова Тебаса «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.

Он также заявил, что Ла Лига собирается передать все необходимые данные УЕФА, потому что это важно для всего европейского футбола, поскольку в Испании хотят устойчивости всего спорта. По его словам, без контроля можно поставить всю отрасль под угрозу.

Также в докладе говорится, что команды АПЛ потратили в летнее трансферное окно более £2 млрд, в то время как расходы испанских команд составили €404 млн.

«Манчестер Сити» подписал контракт с Холандом до 2027 года, на трансфер английская команда потратила около €250 млн.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тратах клуба в летнее трансферное окно.

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