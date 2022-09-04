Тен Хаг — о тратах МЮ в летнее трансферное окно: большие деньги, но это часть процесса
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«Каково потратить более £200 млн? Это большие деньги. Но это часть процесса и то, что мы должны делать, чтобы оставаться конкурентоспособными», — цитирует тен Хага Sky Sports.
Он также отметил, что у МЮ есть состав с потенциалом и хорошими игроками, поэтому теперь из них нужно сделать команду.
МЮ в летнее трансферное окно потратил около £216 млн. «Манчестер» (девять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
Ранее тен Хаг высказался о работе с португальским нападающим Криштиану Роналду.