Тен Хаг — о Роналду: я буду его другом, а иногда — учителем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о работе с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Я буду его другом, а иногда буду его учителем. Это зависит от ситуации. Как мы все знаем, его не было на предсезонной подготовке, а пропускать предсезонку нельзя. Это основа, и особенно в той игре, которую мы ставим, в манере игры», — цитирует тен Хага The Guardian.

По его словам, по сравнению с сезоном-2021/22, МЮ играет в другом стиле, который основан на определённых требованиях, взаимодействии и размещении игроков на позициях и вне их.

По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

Ранее Роналду опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый победе МЮ в выездном матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над «Лестер Сити».