Роналду прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Лестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый победе МЮ в выездном матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над «Лестер Сити».

«Великолепная победа», — написал Роналду в социальных сетях.

Игра прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Эрика тен Хага.

Победный мяч забил Джейдон Санчо (на 23-й минуте).

Форвард МЮ Криштиану Роналду не попал в стартовый состав. 37-летний португалец появился на поле в середине второго тайма, на 68-й минуте.

«Манчестер» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Лестер» (одно очко) располагается на 20-й позиции.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в клубе чемпионата Турции по футболу «Фенербахче».