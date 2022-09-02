Роналду прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Лестер Сити»
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«Великолепная победа», — написал Роналду в социальных сетях.
Игра прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Эрика тен Хага.
Победный мяч забил Джейдон Санчо (на 23-й минуте).
Форвард МЮ Криштиану Роналду не попал в стартовый состав. 37-летний португалец появился на поле в середине второго тайма, на 68-й минуте.
«Манчестер» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Лестер» (одно очко) располагается на 20-й позиции.
Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в клубе чемпионата Турции по футболу «Фенербахче».