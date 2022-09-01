Ajansspor: «Фенербахче» согласовал условия личного контракта с Роналду
37-летний хавбек сборной Португалии согласовал условия личного контракта с клубом из Стамбула, сообщает Ajansspor.
Накануне главный тренер МЮ Эрик тен Хаг дал понять, что рассчитывает на Роналду в сезоне-2022/23.
Напомним, что в Турции трансферное окно закрывается 7 сентября.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с Роналду.