Ajansspor: «Фенербахче» согласовал условия личного контракта с Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в клубе чемпионата Турции по футболу «Фенербахче».

37-летний хавбек сборной Португалии согласовал условия личного контракта с клубом из Стамбула, сообщает Ajansspor.

Накануне главный тренер МЮ Эрик тен Хаг дал понять, что рассчитывает на Роналду в сезоне-2022/23.

Напомним, что в Турции трансферное окно закрывается 7 сентября.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с Роналду.



















