Тен Хаг заявил, что Роналду счастлив остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Мы на одной волне. Роналду рад остаться, иначе его здесь не было бы. С самого начала мы сказали, что планируем будущее с ним, мы довольны, он счастлив быть здесь, и мы хотим вместе сделать сезон успешным», — цитирует тен Хага Sky Sports.

По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ранее тен Хаг заявил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до января.