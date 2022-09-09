Матчи седьмого тура АПЛ перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы II
- Gettyimages.ru
«В знак уважения к Её Величеству королеве Елизавете II матчи следующего тура АПЛ будут отложены», — говорится в сообщении на официальном сайте.
Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.
В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.
Ранее «Челси» назначил Грэма Поттера на пост главного тренера команды.