Матчи седьмого тура АПЛ перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы II

Пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила о переносе матчей седьмого тура чемпионата Англии.

«В знак уважения к Её Величеству королеве Елизавете II матчи следующего тура АПЛ будут отложены», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.

Ранее «Челси» назначил Грэма Поттера на пост главного тренера команды.