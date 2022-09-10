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Бекхэм — о смерти Елизаветы II: наше опустошение показывает, что она значила для людей в Британии и во всём мире

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм прокомментировал смерть королевы Елизаветы II.
Бекхэм — о смерти Елизаветы II: наше опустошение показывает, что она значила для людей в Британии и во всём мире
  • AP

«Я искренне опечален смертью Её Величества королевы. То, насколько опустошёнными мы все себя чувствуем, показывает, что она значила для людей в этой стране и во всём мире. Как сильно вдохновляла нас своим лидерством. Мои мысли и молитвы — с нашей королевской семьёй» — написал Бекхэм в социальных сетях.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.

9 сентября пресс-служба АПЛ сообщила, что матчи седьмого тура чемпионата Англии перенесены из-за траура по поводу смерти королевы.

Ранее фанаты ирландского «Шэмрока» высмеяли смерть королевы Елизаветы II.

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