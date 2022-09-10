Фанаты ирландского «Шэмрока» высмеяли смерть королевы Елизаветы II
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«Такие крайне бесчувственные и бессердечные скандирования недопустимы в нашем клубе и противоречат ценностям, которые отстаивает футбольный клуб. Правила клуба, указанные на билетах на матч и на вывесках на входе, строго запрещают такую деятельность», — сказал представитель «Шэмрока» после матча.
Матч «Шэмрок» — «Юргорден» проходил спустя несколько часов после новости о смерти королевы. Болельщики ирландского клуба начали скандировать кричалку «Лиззи сыграла в ящик» на мотив песни Give It Up группы KC and the Sunshine Band.
Матч завершился вничью — 0:0.
Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.
В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.
Ранее пресс-служба АПЛ сообщила о переносе матчей седьмого тура чемпионата Англии.