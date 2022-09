Фанаты ирландского «Шэмрока» высмеяли смерть королевы Елизаветы II

Болельщики ирландского «Шэмрок Роверс» выкрикивали оскорбительные кричалки после смерти Елизаветы II в матче Лиги конференций с «Юргорденом».

«Такие крайне бесчувственные и бессердечные скандирования недопустимы в нашем клубе и противоречат ценностям, которые отстаивает футбольный клуб. Правила клуба, указанные на билетах на матч и на вывесках на входе, строго запрещают такую ​​деятельность», — сказал представитель «Шэмрока» после матча.

Матч «Шэмрок» — «Юргорден» проходил спустя несколько часов после новости о смерти королевы. Болельщики ирландского клуба начали скандировать кричалку «Лиззи сыграла в ящик» на мотив песни Give It Up группы KC and the Sunshine Band.

Матч завершился вничью — 0:0.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.

Ранее пресс-служба АПЛ сообщила о переносе матчей седьмого тура чемпионата Англии.