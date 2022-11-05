Чудо на «Камп Ноу», «убийство» в Антверпене и скальп МЮ: каким был дебютный сезон российских клубов в еврокубках

30 лет назад российские клубы дебютировали в еврокубках. ЦСКА в Лиге чемпионов сенсационно обыграл «Барселону» и пробился в групповой этап, где отобрал очки у будущего обладателя трофея «Марселя». «Спартак» добрался до полуфинала Кубка обладателей кубков и уступил «Антверпену» при крайне спорном судействе португальца Жорже Короаду в ответной встрече. А «Торпедо» и «Динамо» выбили из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед» и «Торино» соответственно.

Пророческая замена Костылева и решающий гол Машкарина

Главным украшением исторического для страны сезона еврокубков стала победа ЦСКА над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Армейцы в 1991-м оказались последними обладателями золотых медалей первенства СССР. После этого команду покинул целый ряд лидеров: Дмитрий Галямин, Игорь Корнеев, Валерий Брошин, Владимир Татарчук, Дмитрий Кузнецов и другие. А главный тренер Павел Садырин ушёл в только что созданную сборную России. Его место занял экс-наставник юношеской сборной Советского Союза Геннадий Костылев. Под своим крылом он собрал множество талантливых, хорошо знакомых ему молодых футболистов: Дениса Машкарина, Валерия Минько, Александра Гришина, Дмитрия Карсакова, Ильшата Файзулина.

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И они неожиданно сумели выстрелить. В первом раунде москвичи без проблем прошли «Викингур». Однако их следующим соперником стала непобедимая на тот момент «Барселона», дважды подряд выигравшая Примеру и являвшаяся действующим обладателем трофея. По воспоминаниям Гришина, президент клуба Виталий Мурашко сразу после жеребьёвки объявил, что за проход каталонцев футболисты получат по $25 тыс. — сумасшедшие премиальные для начала 90-х. Несмотря на то что первую встречу в «Лужниках» хозяева провели достойно и даже добились ничьей (на быстрый гол всё того же Гришина во второй половине ответил Чики Бегиристайн), в преддверии ответного матча в них мало кто верил. Например, его даже не транслировали в России: ни по ТВ, ни по радио. Об ошеломительном успехе болельщики узнали утром из выпуска новостей.

Хотя поначалу, казалось, всё складывалось предсказуемо. По истечении получаса «Барса» повела со счётом 2:0 благодаря мячам Мигеля Анхеля Надаля и Бегиристайна. Перевернуть ход противостояния помогла пророческая замена от Костылева: вместо не попавшего в игру Гришина он бросил в бой 20-летнего Карсакова. В результате он спустя всего несколько минут отдал отличную передачу на Евгения Бушманова, и тот с рикошетом от перекладины сократил отставание и возродил интригу. Ну а в начале второго тайма произошло футбольное чудо. Сначала Машкарин, воспользовавшись отличной подачей Карсакова с корнера, ударом головой в падении сравнял счёт, а затем сам Карсаков пяткой замкнул прострел Михаила Колесникова.

У сине-гранатовых оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но они, пребывая в шоке, больше не сумели огорчить Дмитрия Харина. Так Рональд Куман, Хосеп Гвардиола, Микаэль Лаудруп и Христо Стоичков пролетели мимо группового этапа. А местные любители футбола, к их чести, устроили овацию молодым игрокам ЦСКА. По признанию Костылева, после исторической победы он позволил подопечным как следует отпраздновать её, но те проявили себя профессионалами и не притронулись к алкогольным напиткам, за исключением пива.

Отравление в Марселе и предложение сдать игру в Берлине

Армейцы пробились в групповой этап турнира, однако тут же столкнулись с серьёзной проблемой — отсутствием в России стадиона, соответствующего всем требованиям УЕФА. Как раз в том сезоне в связи с трансформацией Кубка европейских чемпионов в ЛЧ они серьёзно ужесточились. В связи с этим даже существовала вероятность недопуска красно-синих к следующей стадии. С верой в это на жеребьёвку прибыли представители «Барселоны», не терявшие надежды занять место соперника.

Однако, как рассказал занимавший тогда должность начальника ЦСКА Анатолий Коробочка, на мероприятии московскую команду представлял его друг Дитер Фитц, который заявил: отечественный коллектив проведёт домашние встречи в Германии. Клуб в специальном пресс-релизе объяснил поклонникам, что на родине мог сыграть только в «Лужниках», но стадион ушёл на зимний перерыв. Да и Большая спортивная арена тогда была далека от идеала, например, вместо кресел зрителям приходилось сидеть на деревянных скамейках. В результате два номинально домашних матча, с «Брюгге» и «Марселем», состоялись в Берлине, а один, с «Рейнджерс», — в Бохуме.

Больше всего запомнились встречи с французской командой, которая в итоге стала обладателем трофея. В первом противостоянии армейцы сотворили очередную сенсацию, разойдясь с грандом миром — 1:1. При этом спустя многие годы выяснилось: перед игрой к представителям москвичей, в том числе Костылеву, неизвестные обращались с предложением сдать матч, но все ответили отказом.

Спустя две недели ЦСКА уже в Марселе неожиданно крупно уступил оппоненту, пропустив шесть безответных мячей. И здесь также не обошлось без скандала. В середине нулевых бывший защитник хозяев Жан-Жак Эйдели признался: соперника во Франции намеренно отравили. Администраторы клуба через шприцы ввели в бутылки гостей некое вещество. В результате те почувствовали себя не лучшим образом. Тренерский штаб красно-синих вспоминал, что подопечные действительно оказались далеки от идеального состояния, а некоторые даже уснули в автобусе перед встречей.

А в последнем туре москвичам удалось громко хлопнуть дверью и напрямую повлиять на судьбу розыгрыша. Они на выезде разошлись миром с «Рейнджерс» (0:0) и помогли «Марселю» подняться на первую строчку и пробиться в финал. Армейцы в итоге набрали всего два очка, но экс-футболисты команды уверены: если бы не массовая распродажа после завоевания золота чемпионата СССР, она могла выступить куда достойнее. Плюс прямо по ходу группового этапа основной вратарь Харин уехал в «Челси», а защитник Сергей Фокин — в «Айнтрахт» из Брауншвейга.

Ошибочное удаление Онопко и картинное падение Чернятински

Тот сезон получился для отечественных клубов максимально успешным, ведь, помимо ЦСКА, шороху в Кубке обладателей кубков навёл «Спартак». Красно-белые ещё в 1991-м остановились в шаге от решающего противостояния КЕЧ, уступив «Марселю», а спустя два года добрались до полуфинала другого еврокубка.

На пути к четвёрке сильнейших подопечные Олега Романцева были неудержимы. Они выбили из борьбы люксембургский «Авенир» (0:0, 5:1), английский «Ливерпуль» (4:2, 2:0) и нидерландский «Фейеноорд» (1:0, 3:1). После такого «Антверпен» не казался серьёзным соперником. Бельгийский коллектив, в 1993-м занявший лишь пятое место в чемпионате страны, и в КОК выглядел неубедительно и с большим трудом прошёл «Гленавон», «Адмира Ваккер» и «Стяуа», не выиграв ни одного домашнего матча. К тому же в его составе не было звёзд.

Победа москвичей в «Лужниках» с минимальной разницей в счёте благодаря голу Андрея Пятницого ещё больше укрепила уверенность болельщиков в итоговом успехе. А после гола Дмитрия Радченко уже на десятой минуте на «Босуилстадионе» возникло ощущение, что «Спартаку» можно готовиться к финалу.

То, что произошло дальше, до сих пор болью отдаётся в сердцах всех участников встречи с российской стороны. Во-первых, хозяева не опустили рук и быстро восстановили равновесие в счёте. Во-вторых, судья Жорже Короаду после перерыва принялся трактовать практически все эпизоды в пользу хозяев. Ещё более тревожно стало, когда Драган Яковлевич вывел «Антверпен» вперёд.

А за 15 минут до конца основного времени произошёл решающий эпизод противостояния. Андрей Иванов в штрафной уронил Алекса Чернятински. Нападающий тут же начал кататься по газону, изображая невероятную боль. Рефери момента не увидел, но, проконсультировавшись с помощником, назначил пенальти и удалил с поля капитана Виктора Онопко. Судейская бригада попросту перепутала футболистов. Ханс-Петер Ленхофф спокойно реализовал одиннадцатиметровый, и бельгийская команда прошла дальше.

Красно-белые упустили уникальную возможность выйти в финал, а Романцев и спустя годы называл ту встречу «верхом несправедливости» и признавался, что хотел увести подопечных с поля. Полностью разделял его позицию: — Короаду намеренно «убил» команду.

Впрочем, были у поражения и другие причины. Тренерский штаб столкнулся с серьёзными кадровыми сложностями. Фёдор Черенков и Владимир Бесчастных отбывали дисквалификацию. Андрею Тихонову якобы не успели оформить загранпаспорт. А перешедшие из «Черноморца» Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров были заиграны в еврокубках за одесситов. В результате пришлось выпускать на замену молодых, практически не имеющих опыта выступлений на высшем уровне Андрея Гашкина и Владимира Бакшеева, которые не справились с давлением.

Плюс москвичи банально недооценили оппонента и после первой игры были уверены в итоговом успехе. По признанию Пятницкого, футболисты в день ответного матча спокойно прогуливались по городу с жёнами и закупались в магазинах, нисколько не сомневаясь в выходе в финал. Самоуверенность их и сгубила. Для Андрея же небольшим утешением стало то, что он с шестью голами занял второе место в гонке бомбардиров турнира, уступив лишь Чернятински (7).

Сейвы Подшивалова и подзатыльники Талалаеву

Выбить из борьбы английского гранда в том сезоне довелось не только «Спартаку», но и другому столичному коллективу, «Торпедо». Причём если у красно-белых для этого были все предпосылки, то от чёрно-белых в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в первом раунде Кубка УЕФА не ждали ничего. Если знаменитый коллектив Алекса Фергюсона постепенно набирал обороты и в том сезоне стал чемпионом Англии, то подопечные Юрия Миронова не радовали поклонников и заняли лишь 11-е место в дебютном розыгрыше национального первенства России.

Однако им удалось сотворить чудо и оказаться сильнее британского топ-клуба с Петером Шмейхелем, Андреем Канчельскисом, Дэнисом Ирвином, Брайаном Робсоном и Полом Инсом в составе. Никто из этих звёзд так и не сумел в двухматчевом противостоянии огорчить Александра Подшивалова.

Он немало поиграл в чемпионате СССР за «Арарат» и в самом расцвете сил перебрался в «Торпедо», чтобы заменить уехавшего в Южную Корею Валерия Сарычева. В итоге встречи с МЮ стали венцом карьеры уроженца Екатеринбурга. Во многом его усилиями удалось удержать важнейшую нулевую ничью на «Олд Траффорд». В Манчестере голкипер совершил сразу два потрясающих сейва: сначала чудом парировал удар Инса в упор, а в концовке в эффектном броске вытащил мяч из угла после выстрела Дэнни Уоллеса головой.

На стареньком «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова Подшивалов также делал всё от себя зависящее, например, в одном из эпизодов не позволил отличиться 35-летнему Робсону. Однако необходимо отметить всю команду. Не уступив на выезде, москвичи поверили в себя и нивелировали разницу в классе высочайшей самоотдачей. Они сами неоднократно могли забить. Так, запомнился момент, когда опытный Сергей Тишков в дополнительное время дал подзатыльник 20-летнему Андрею Талалаеву за очередной промах.

Всё решилось в незабываемой серии пенальти. Началась она для чёрно-белых крайне неудачно. Сергей Борисов не сумел переиграть Шмейхеля, а Андрей Афанасьев не попал в створ. Соперники две первые попытки реализовали, и хозяева оказались в затруднительном положении. В сложнейший момент на первый план вновь вышел Подшивалов, парировавший выстрелы Стива Брюса и Гари Паллистера. Сам Александр спокойно отнёсся к своим подвигам и после финального свистка попросил журналистов не называть его героем матча, выделив действия всех партнёров.

К сожалению, в следующем раунде выступления «Торпедо» в Кубке УЕФА завершились, хотя коллектив Миронова попортил кровь ещё одному гранду — «Реалу». После разгромного поражения на выезде отечественная команда одержала волевую победу дома со счётом 3:2 благодаря голам молодых Талалаева, Юрия Тишкова и Михаила Мурашова. Что касается Подшивалова, он не сумел по примеру многих российских футболистов тех лет уехать в сильный европейский чемпионат. В 1993-м Александр ограничился переходом в израильский «Хапоэль» из Хайфы, а затем вовсе, как Сарычев, отправился в Южную Корею.

Шедевр Симутенкова и ошибка Тимофеева

Сильного соперника выбило из борьбы во втором раунде Кубка УЕФА и столичное «Динамо». «Торино» в те годы считалось одной из сильнейших команд Серии А. А тон в её составе задавала неудержимая атакующая тройка Энцо Шифо — Касагранде — Карлос Агилера.

Неудивительно, что в бело-голубых в преддверии поединков с туринцами никто не верил. Вдобавок летом они лишились сразу трёх лидеров: Виктора Леоненко, Андрея Кобелева и Сергея Кирьякова. Тон в их игре вынужденно стали задавать совсем молодые Омари Тетрадзе, Вели Касумов, Дмитрий Черышев и Игорь Симутенков.

Кажется, не настроился должным образом на уступающего в классе оппонента и итальянский коллектив. Но москвичи ещё в первой встрече заставили фаворитов изменить отношение к себе. Они продемонстрировали высокие скорости и невероятную самоотверженность. Гости вели борьбу за каждый мяч и шли до конца во всех единоборствах.

В результате звёзды хозяев потерялись на поле, в том числе Шифо. Тетрадзе и Кахабер Цхададзе надёжно закрыли Касагранде и Агилеру и не проиграли почти ни одного верхового единоборства. А Касумов стелился в подкатах возле чужой штрафной, не позволяя начинать атаки.

Показательно, что единственный мяч динамовцы забили себе сами. После розыгрыша стандарта Сергей Тимофеев срезал снаряд в собственные ворота.

К тому моменту подопечные Газзаева вели благодаря точному удару Касумова незадолго до перерыва. Произошедший «несчастный случай» они восприняли спокойно и всё же добились важнейшей победы. Причём решающим голом отметился 19-летний Симутенков, нанёсший мощнейший выстрел в ближнюю девятку.

Футболисты «Торино» жаждали реванша, но спустя две недели ничего не сумели показать на газоне ужасающего качества стадиона «Динамо». Итальянской команде в таких условиях пришлось донельзя упростить игру и сбиться на навесы, что было полностью на руку бело-голубым. Не помешало им удержать нулевую ничью даже удаление всё того же Симутенкова на 53-й минуте.

К сожалению, в следующем раунде выступление столичной дружины в еврокубках завершилось. Она не справилась с «Бенфикой». Дома футболистам Газзаева удалось совершить камбэк в концовке и отыграться со счёта 0:2. Однако на выезде они пропустили два безответных мяча, один из которых забил нападающий сборной России Сергей Юран.

Зато карьеры покорителей «Торино» сложились удачно. Касумов уже в январе отправился в испанский «Бетис» за €600 тыс. Симутенков в 1995-м подписал контракт с «Реджиной» и суммарно отыграл в Италии, Испании и США десять лет. А Тетрадзе, став чемпионом страны с «Аланией», уехал в «Рому». Наконец, Газзаев в нулевых сделал из ЦСКА гегемона и завоевал с армейцами Кубок УЕФА.