Кавазашвили предложил РФС выйти из ФИФА, УЕФА и создать новую футбольную конфедерацию
- РИА Новости
«Мы должны объединиться с дружественными странами — некоторые государства Южной Америки, Индией, странами СНГ — и создать с ними свою международную конференцию, которая будет базироваться в Москве или в Санкт-Петербурге. Эта организация будет работать на благо футбола», — цитирует Кавазашвили Metaratings.
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.
Ранее бывший российский вратарь Сергей Овчинников выразил надежду, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки.