Кавазашвили предложил РФС выйти из ФИФА, УЕФА и создать новую футбольную конфедерацию

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил Российскому футбольному союзу (РФС) выйти из ФИФА и УЕФА и создать свою футбольную конференцию.

«Мы должны объединиться с дружественными странами — некоторые государства Южной Америки, Индией, странами СНГ — и создать с ними свою международную конференцию, которая будет базироваться в Москве или в Санкт-Петербурге. Эта организация будет работать на благо футбола», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Ранее бывший российский вратарь Сергей Овчинников выразил надежду, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки.