Овчинников — о возвращении России в еврокубки: мы должны победить

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников выразил надежду, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки.

«Когда нас вернут в Европу? Сложно сказать. Какой смысл предполагать? Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки. Мы должны победить — во всех смыслах», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Он также отметил, что в связи с отъездом легионеров уровень чемпионата России упал, но не так сильно, как кажется. По его словам, теперь есть возможность воспитывать отечественных игроков.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА заявили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА на заседании 20 сентября обсудит процедуру проведения жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.