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Исполком УЕФА обсудит процедуру жеребьёвки отбора на чемпионат Европы 2024 года

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании 20 сентября обсудит процедуру проведения жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.
Исполком УЕФА обсудит процедуру жеребьёвки отбора на чемпионат Европы 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Заседание пройдёт 20 сентября на острове Хвар в Хорватии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее в пресс-службе ФИФА ответили на вопрос, возможно ли применение санкций к сборной Боснии и Герцеговины после проведения товарищеского матча с Россией.

 

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