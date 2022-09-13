Исполком УЕФА обсудит процедуру жеребьёвки отбора на чемпионат Европы 2024 года

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании 20 сентября обсудит процедуру проведения жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Заседание пройдёт 20 сентября на острове Хвар в Хорватии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее в пресс-службе ФИФА ответили на вопрос, возможно ли применение санкций к сборной Боснии и Герцеговины после проведения товарищеского матча с Россией.