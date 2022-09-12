В ФИФА отреагировали на возможное отстранение Боснии после игры с Россией

В пресс-службе ФИФА ответили на вопрос, возможно ли применение санкций к сборной Боснии и Герцеговины после проведения товарищеского матча с Россией.

«На данный момент не можем никак прокомментировать возможные санкции к сборной Боснии и Герцеговины после матчей с Россией. Не можем ничем помочь», — приводит слова пресс-службы ФИФА «Спорт-Экспресс».

12 сентября в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее сообщалось, что УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию от турниров и исключить из финансовых программ.