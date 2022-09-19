Джикия заявил, что отсутствие еврокубков бьёт по настроению и мотивации

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отстранение российских клубов от международных турниров.

«Нет ли ощущения, что отсутствие еврокубков не особо влияет? Думаю, что влияет всё равно. На настроение прежде всего. Когда ты играешь и понимаешь, что можешь бороться за дополнительные еврокубки, а не только за призовые места в чемпионате, это дополнительная мотивация. И когда её нет, непонятно, когда она будет, это немножко по настроению бьёт», — цитирует Джикию «Чемпионат».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на призыв МВД Германии отстранить сборную России от участия в чемпионате Европы — 2024.