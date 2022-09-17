Колосков считает, что слова главы МВД Германии ни на что не повлияют

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на призыв МВД Германии отстранить сборную России от участия в чемпионате Европы — 2024.

«Я максимально спокойно к этому отношусь. Они бесятся. И что? Это никакого эффекта не будет иметь. Письма почитают и уберут. Никакой реакции не будет. Решение принимает не Чеферин, а исполком УЕФА. Такое давление может быть воспринято как попытка вмешательства в дела независимой организации», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

МВД Германии обратилось с соответствующими требованиями об отстранении национальных команд России и Белоруссии к президенту УЕФА Александеру Чеферину.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на предложение МВД Германии не допускать сборные России и Белоруссии к участию в чемпионате Европы по футболу 2024 года.