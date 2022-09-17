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Валуев: в Германии всегда найдут причины не допустить Россию к Евро-2024

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Депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на предложение МВД Германии не допускать сборные России и Белоруссии к участию в чемпионате Европы по футболу 2024 года.
Валуев: в Германии всегда найдут причины не допустить Россию к Евро-2024
  • РИА Новости

«МВД Германии не имеет права направлять такие требования в УЕФА. Безусловно, это недопустимо. Неизвестно, повлияет ли их письмо на решение организации, но «причины» не допустить нашу сборную в Германии всегда найдутся», — цитирует Валуева Sport24.

Он напомнил, что во время ЧМ по футболу в России Германия советовала болельщикам не посещать страну. По словам Валуева, причина была точно такой же — безопасность.

МВД Германии обратилось с соответствующими требованиями об отстранении национальных команд России и Белоруссии к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявил, что необходимо наложить санкции на весь белорусский футбол.

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