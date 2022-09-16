Spiegel: глава МВД Германии призвала УЕФА исключить Белоруссию из международных турниров

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что необходимо наложить санкции на весь белорусский футбол.

«Белоруссию, как основного сторонника российского руководства, следует исключить из всех международных футбольных матчей и турниров», — сообщает Der Spiegel.

Уточняется, что Фезер также призвала отстранить всех российских и белорусских представителей от работы во влиятельных органах международных спортивных организаций.

МВД обратилось с соответствующими требованиями к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении сборной России и клубов чемпионата России от участия в международных соревнованиях.





