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Spiegel: глава МВД Германии призвала УЕФА исключить Белоруссию из международных турниров

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что необходимо наложить санкции на весь белорусский футбол.
Spiegel: глава МВД Германии призвала УЕФА исключить Белоруссию из международных турниров
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Juilliart - UEFA

«Белоруссию, как основного сторонника российского руководства, следует исключить из всех международных футбольных матчей и турниров», — сообщает Der Spiegel.

Уточняется, что Фезер также призвала отстранить всех российских и белорусских представителей от работы во влиятельных органах международных спортивных организаций.

МВД обратилось с соответствующими требованиями к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении сборной России и клубов чемпионата России от участия в международных соревнованиях.



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