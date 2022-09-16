Комличенко: отстранение от УЕФА — это непросто

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении сборной России и клубов чемпионата России от участия в международных соревнованиях.

«Конечно, бан от УЕФА — это непросто. Мы же все ставим максимальные цели — попасть в еврокубки, сыграть за сборную на чемпионате мира. Мы профессионалы. Нет такого, что нам нормально вариться в собственном соку. Мы хотим играть на высшем уровне. Надеюсь, что скоро это вернётся», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее Комличенко поделился мнением о введении Fan ID.