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Комличенко считает, что выявить нарушителя на стадионе можно и без Fan ID

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Форвард «Ростова» Николай Комличенко считает введение паспорта болельщика (Fan ID) бесполезной вещью.
Комличенко считает, что выявить нарушителя на стадионе можно и без Fan ID
  • РИА Новости

«В вопросе Fan ID все говорят про безопасность, но у нас и так можно было выявить любого нарушителя, всех досматривают, есть турникеты. Я как-то специально смотрел на трибуны, считал камеры ― только на главной их штук 15. Они могут любого запечатлеть. Да и серьёзных историй не было», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

Он также заявил, что после игры с «Динамо» без Fan ID он ощутил, что сильно соскучился по болельщикам. По его словам, без фанатов теряются атмосфера и драйв.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём отношении к Fan ID.

 

 

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