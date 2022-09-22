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Лаксальт предположил, что российские клубы в следующем сезоне вернутся в Европу

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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением, что в следующем сезоне российские клубы допустят до еврокубков.
Лаксальт предположил, что российские клубы в следующем сезоне вернутся в Европу
  • Gettyimages.ru

«Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, всё-таки не я принимал данное решение. Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников выразил надежду, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки.

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