Семак считает, что отсутствие еврокубковых матчей не отражается на состоянии игроков «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, что отсутствие еврокубковых матчей не влияет на игру сине-бело-голубых.

«Еврокубки — это бонус за хорошее выступление в чемпионате. Что касается нашей игры и качества, самоотдачи, движения, того количества очков, которое мы набрали, и как играем в чемпионате России, это не отражается на состоянии игроков, они так же мотивированы», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его словам, команда выполняет все требования профессионально. При этом Семак отметил, что от него не зависит участие команды в еврокубках.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Центральный» сине-бело-голубые сыграли вничью с воронежским «Факелом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

В составе «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» занимает 13-е место с десятью очками.

Ранее Семак рассказал, будет ли клуб рассматривать игроков воронежского «Факела» в качестве усиления своего состава.