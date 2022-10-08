Узнать больше

Семак считает, что отсутствие еврокубковых матчей не отражается на состоянии игроков «Зенита»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, что отсутствие еврокубковых матчей не влияет на игру сине-бело-голубых.
Семак считает, что отсутствие еврокубковых матчей не отражается на состоянии игроков «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Еврокубки — это бонус за хорошее выступление в чемпионате. Что касается нашей игры и качества, самоотдачи, движения, того количества очков, которое мы набрали, и как играем в чемпионате России, это не отражается на состоянии игроков, они так же мотивированы», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его словам, команда выполняет все требования профессионально. При этом Семак отметил, что от него не зависит участие команды в еврокубках.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Центральный» сине-бело-голубые сыграли вничью с воронежским «Факелом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

В составе «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» занимает 13-е место с десятью очками.

Ранее Семак рассказал, будет ли клуб рассматривать игроков воронежского «Факела» в качестве усиления своего состава.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить