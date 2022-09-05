«Приехали играть, а не драться»: что известно о скандале после матча Грузия — Турция на Евробаскете в Тбилиси

Баскетболисты сборных Турции и Грузии Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе сцепились на площадке во время матча группового этапа чемпионата Европы в Тбилиси. Судьи удалили обоих провинившихся, но в подтрибунном помещении конфликт перерос в массовую потасовку. По заявлению команды гостей, на их игрока и члена тренерского штаба напали три баскетболиста хозяев, а также сотрудники местной полиции. Турки потребовали от организаторов турнира видеозаписи конфликта в подтрибунном помещении и пригрозили бойкотом соревнований в случае отказа.

На чемпионате Европы по баскетболу разразился скандал, равных которому в последнее время на крупных турнирах не было. Рядовая стычка на паркете между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе не только переросла в нецивилизованное выяснение отношений за пределами паркета, но и послужила поводом для серьёзных разбирательств, в том числе из-за того, что судьи вовремя не остановили таймер, который ведёт обратный отсчёт времени.

Началом конфликта послужил игровой момент в середине заключительной четверти: грузинский защитник нарушил правила на турецком форварде, пытавшемся забросить мяч в кольцо. Инцидент на этом мог бы быть исчерпан, если бы Санадзе, проходя мимо Коркмаза, не произнёс в его адрес оскорбительную фразу. Последний вспылил и бросился разбираться с обидчиком, но партнёры и судьи совместными усилиями оттёрли игроков друг от друга и не позволили случиться драке.

Арбитры во избежание дальнейших провокаций выписали баскетболистам технические фолы и удалили их с площадки, после чего те отправились в раздевалки. Однако в коридоре, по утверждению турецкой команды, Коркмаз и один из тренеров сборной подверглись нападению со стороны трёх грузинских баскетболистов, а также местных полицейских (матч проходил в Тбилиси). По данным СМИ, среди нападавших были Санадзе, Гого Битадзе и Торнике Шенгелия.

«Когда Фуркан Коркмаз и один из наших тренеров шли по коридору к раздевалкам, игроки сборной Грузии, не включённые в заявку на матч, напали на него вместе с удалённым баскетболистом и полицией. Нельзя набрасываться на человека, который идёт в раздевалку. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали нас на драку. Нам пришлось драться с грузинской полицией», — рассказал подробности инцидента вице-президент Федерации баскетбола Турции и серебряный призёр ЧМ-2010 Омер Онан.

По его словам, полицейские по окончании матча грубо затолкали всю команду в раздевалку якобы из соображений безопасности. Он заявил, что обратился в международную федерацию (FIBA) с требованием разобраться в произошедшем, а также пригрозил бойкотом соревнований.

«Не стоит заблуждаться или держать нас за идиотов. Они предоставят нам поминутные записи с видеокамер в том коридоре без каких-либо отсутствующих фрагментов. Если эти данные с камер нам не дадут, мы покинем чемпионат», — подчеркнул функционер.

Помощник главного тренера сборной Турции Хокан Демир заметил, что в команде не ожидали такого неуважительного отношения от принимающей стороны и обеспокоены слабой системой безопасности, свидетелями которой они стали. К тому же, по мнению специалиста, разразившийся скандал бросает тень на вид спорта в целом.

«Мы приехали играть, а не драться. Подобные вещи не соответствуют спортивному духу. Должен был состояться обычный баскетбольный матч, но, к сожалению, то, что произошло, выходит за рамки баскетбола. Нам осталось сыграть в Грузии ещё две игры, и, к сожалению, то, что случилось сегодня в коридорах, противоречит спортивному духу. Мы ожидали более вежливого отношения, но, к сожалению, всё вышло иначе», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Тренер грузинской команды Элиас Зурос отказался комментировать потасовку в подтрибунном помещении, заявив, что ничего об этом не слышал. А один из непосредственных участников конфликта Дуда Санадзе сказал, что Коркмаз сам призывал его продолжить выяснение отношений вне игровой площадки. Однако он не подтвердил, что говорил сопернику что-то оскорбительное.

«Я сказал, что это глупый фол, а он отреагировал таким образом! Честно говоря, меня это сильно удивило, когда мы вдруг оказались лицом к лицу. Он всё время кричал и настаивал на том, чтобы мы встретились в раздевалке. Это был очень неприятный инцидент. Мы дружелюбная страна, и этого не должно было случиться, но в тот момент эмоции у всех были на пределе», — приводит слова Санадзе Totalbasket.

В свою очередь, Фуркан Коркмаз подчеркнул, что считает всё произошедшее — и на площадке, и вне её — абсолютно неприемлемым. По его словам, он подвергся нападению грузинских игроков и охранников по пути в раздевалку и пытался защититься.

«Эрен Хангюн чувствовал, что что-то произойдёт, поэтому я стоял не один. Но даже то, что произошло, недопустимо. Никто не может так разговаривать со мной, а тот, кто осмелится, сразу получит ответ. Очень не нравится видеть такое попустительство в такой организации. Всё было в суматохе во время драки. Там были грузинские игроки и охрана. Охранники не пытались нас разнять», — приводит слова Коркмаза «Чемпионат».

После инцидента грузинский баскетболист закрыл свои личные страницы в социальных сетях. FIBA Europe сначала отказывалась от официальных комментариев, но, как сообщает CNN, начала расследование в связи с произошедшим. Кроме того, может быть поднят вопрос о переигровке, так как в связи с суматохой, вызванной потасовкой, время матча сократилось на 22 секунды.

В итоге встреча завершилась неожиданной победой сборной Грузии со счётом 88:83 после второго овертайма, однако турецкая команда подала протест на результат. Демар отметил, что столь вопиющее нарушение хронометража вынудило турецкую сторону считать, что эта ситуация не была простой ошибкой. Впрочем, он не стал утверждать, что этот момент оказал существенное влияние на итог встречи.

«Команда Грузии, конечно же, стала победителем матча, я поздравляю её с победой, но не в этом дело. Важно то, что произошло в коридорах. Мы рассчитывали, что приехали в братскую страну. Да, между игроками на площадке царило напряжение, но мы не можем принять то, что случилось потом. На баскетбольной площадке напряжённые моменты между игроками могут иметь место, но за её пределами они должны поддерживать дружеские отношения. Печально, что стражи порядка тоже участвовали в инциденте», — заключил тренер.