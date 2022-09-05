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В сети появилось видео конфликта между турецкими и грузинскими баскетболистами после матча

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В сети появилось видео, на котором сборные Грузии и Турции устроили потасовку в подтрибунном помещении по окончании матча чемпионата Европы по баскетболу — 2022.
В сети появилось видео конфликта между турецкими и грузинскими баскетболистами после матча
  • Gettyimages.ru

Видео конфликта опубликовано на сайте FANATIK.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). После встречи турецкий баскетболист Фуркан Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Дуды Санадзе.

Ранее вице-президент ФБТ Омер Онан прокомментировал инцидент с дракой на чемпионате Европы после матча со сборной Грузии.

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