В сети появилось видео конфликта между турецкими и грузинскими баскетболистами после матча
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Видео конфликта опубликовано на сайте FANATIK.
Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). После встречи турецкий баскетболист Фуркан Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Дуды Санадзе.
Ранее вице-президент ФБТ Омер Онан прокомментировал инцидент с дракой на чемпионате Европы после матча со сборной Грузии.