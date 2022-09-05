Сборная Турции пригрозила сняться с Евро-2022 из-за нападения грузинских баскетболистов

Вице-президент Федерации баскетбола Турции (ФБТ) Омер Онан прокомментировал инцидент с дракой на чемпионате Европы после матча со сборной Грузии.

«Если нам не предоставят записи с камер наблюдения, мы покинем турнир», — цитирует Онана Basket News.

По словам помощника главного тренера сборной Турции Хакана Демира, на площадке всегда царит напряжение, но в целом атмосфера была очень хорошей во время матча.

«Но затем наш игрок ушёл в раздевалку и в драку ввязались трое игроков сборной Грузии и охрана. Это недопустимо. Игроки могут ссориться на площадке, но за её пределами они друзья», — заключил тренер.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). После встречи турецкий баскетболист Фуркан Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Дуды Санадзе.

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