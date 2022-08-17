Баранова предложила ограничить число легионеров в российском баскетболе

Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова объяснила, почему выступает за ужесточение лимита на легионеров в России.

«Я всегда предлагала ограничить (количество. — RT) зарубежных игроков до двух на команду, но никто мою инициативу не поддержал. А ведь большинство клубов содержится на бюджетные средства, то есть мы на государственные деньги кормим иностранцев. Почему так? Вот сборные два цикла подряд не отбирались на Олимпиады, что-то произошло? Министерство спорта хотя бы заинтересовалось, в чём проблема, назначило антикризисного управляющего? Сменилось руководство федерации? Нет, всё остаётся как есть, всех всё устраивает», — рассказала Баранова в интервью RT.

Ранее Баранова предложила дать участникам ОИ федеральную льготу.