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Баскетболистка Баранова предложила дать российским олимпийцам федеральную льготу для лечения

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Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова считает, что российским олимпийцам нужно дать федеральную льготу.
Баскетболистка Баранова предложила дать российским олимпийцам федеральную льготу для лечения
  • AFP

«Нам ещё повезло. Я с трудом представляю, как справляются олимпийцы 1970—1980-х. Одно время я занималась делами ветеранов спорта, и мне очень жалко игроков прошлых лет, которым в одиночку приходится решать свои проблемы со здоровьем. Кому-то нужно поменять сустав, кому-то сделать серьёзные обследования — и всё это в порядке общей очереди. Я бы предложила дать участникам ОИ федеральную льготу, как у ветеранов боевых действий или работников атомной промышленности, например. Привязать их к ФМБА, чтобы они могли там проходить обследования, лечиться и получать современную высокотехнологичную помощь бесплатно», — заявила Баранова в интервью RT.

Ранее Баранова рассказала, сколько российские баскетболистки получили за победу на ОИ-1992.

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