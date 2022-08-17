Баскетболистка Баранова предложила дать российским олимпийцам федеральную льготу для лечения

Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова считает, что российским олимпийцам нужно дать федеральную льготу.

«Нам ещё повезло. Я с трудом представляю, как справляются олимпийцы 1970—1980-х. Одно время я занималась делами ветеранов спорта, и мне очень жалко игроков прошлых лет, которым в одиночку приходится решать свои проблемы со здоровьем. Кому-то нужно поменять сустав, кому-то сделать серьёзные обследования — и всё это в порядке общей очереди. Я бы предложила дать участникам ОИ федеральную льготу, как у ветеранов боевых действий или работников атомной промышленности, например. Привязать их к ФМБА, чтобы они могли там проходить обследования, лечиться и получать современную высокотехнологичную помощь бесплатно», — заявила Баранова в интервью RT.

Ранее Баранова рассказала, сколько российские баскетболистки получили за победу на ОИ-1992.