Баранова рассказала, сколько российские баскетболистки получили за победу на ОИ-1992

Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова назвала сумму призовых после победы на Играх-1992 в Барселоне.

«Нам выдали премии в $3 тыс. Причём наличными, прямо в Барселоне. Точно не помню, от кого она была — от федерации или от ОКР. Тогда на эти деньги можно было, наверное, в небольшом городе купить небольшую квартиру. В Москве, конечно же, нет. Могу сказать, что в 1995 году цена на недвижимость в столице была в районе $400 за кв. м. То есть всех денег хватило бы на 7,5 м. А больше ничего мы не получали», — заявила Баранова в интервью RT.

Она также рассказала, что им за победу обещали квартиры.

«Мэр Юрий Лужков одно время говорил, что всем нуждающимся выдадут жильё. Но в итоге нас лишь включили в кооператив, а приобретали за свои. Это был один из последних таких домов после распада СССР. Дело было, честно говоря, ненадёжное в то время, так как кооператив мог развалиться в любой момент. Но, к счастью, этого не случилось. Так что олимпийцам 1990-х ничего не давалось так легко, как нынешним победителям. Квартиры, машины, премии и федеральные, и от регионов — только выигрывай», — добавила Баранова.

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