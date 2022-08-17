Баранова ответила, почему не плакала на награждении золотыми медалями ОИ-1992

Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова рассказала об эмоциях, которые испытала после победы на Играх-1992.

«Знаете, когда я была ещё ребёнком и смотрела по телевизору, как Ирина Роднина плачет под гимн СССР, задавалась вопросом: «А вот я, если стану чемпионкой, буду так же?» Решила, что, наверное, да. И когда этот момент настал, мы взошли на пьедестал и зазвучала незнакомая нам музыка, желания плакать не возникло. Тут ещё и допинговые комиссары рядом, грозят лишить медалей, если ты тут же не пойдёшь сдавать анализы. Но всё это меркло в сравнении с самой победой. Мы столько шли к этим соревнованиям, что всё было неважно. Пусть не было никаких государственных атрибутов, мы себя считали советскими спортсменами», — заявила Баранова в интервью RT.

Ранее баскетболистка Баранова назвала самый неприятный момент финала ОИ-1992.