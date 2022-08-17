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Баскетболистка Баранова назвала самый неприятный момент финала ОИ-1992

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Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова рассказала о самом неприятном моменте финала Игр-1992 в Барселоне.
Баскетболистка Баранова назвала самый неприятный момент финала ОИ-1992
  • РИА Новости

«А знаете, что было самое неприятное в финале? Нас с Ирой Сумниковой забрали на допинг-контроль. В Барселоне после каждой игры к врачу подходили с тёмным мешочком, в котором были бочонки с номерами, как в лото. И вот доктор вытащил мой пятый номер и 12-й Иры. И это самый грустный момент, потому что у меня нет сейчас ни одной фотографии из раздевалки. Да и награждением не удалось в полной мере насладиться, потому что нас комиссары чуть ли не с пьедестала сняли и потащили в эту комнату. А в ней ещё сидели девушки с матча за третье место — кубинки и американки. И нам пришлось ждать, пока они сдадут свои баночки. Хотя я просила пропустить меня вперёд, была готова быстро справиться с этой задачей. Но нет, нельзя, не положено. И в итоге мы только в третьем часу ночи попали в Олимпийскую деревню», — рассказала Баранова в интервью RT.

Ранее Баранова сказала, как Пиппен и Юинг похвалили сборную России за победу над США на ОИ-1992.

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