Тренер Турции — о потасовке с командой Грузии на Евро-2022: думали, что окажемся в стране-сестре
- Gettyimages.ru
«Мы приехали в Грузию, ожидая, что окажемся в стране-сестре. Игроки могут враждовать во время матча, но они друзья после него. Очень жаль, что охранники также были вовлечены в инцидент», — сказал Демир после матча.
Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). После встречи турецкий баскетболист Фуркан Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Дуды Санадзе.
Ранее сообщалось, что сборная Турции пригрозила сняться с Евро-2022 из-за нападения грузинских баскетболистов.