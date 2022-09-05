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Тренер Турции — о потасовке с командой Грузии на Евро-2022: думали, что окажемся в стране-сестре

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Тренер сборной Турции по баскетболу Хакан Демир высказался о потасовке после матча с командой Грузии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2022.
Тренер Турции — о потасовке с командой Грузии на Евро-2022: думали, что окажемся в стране-сестре
  • Gettyimages.ru

«Мы приехали в Грузию, ожидая, что окажемся в стране-сестре. Игроки могут враждовать во время матча, но они друзья после него. Очень жаль, что охранники также были вовлечены в инцидент», — сказал Демир после матча.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). После встречи турецкий баскетболист Фуркан Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Дуды Санадзе.

Ранее сообщалось, что сборная Турции пригрозила сняться с Евро-2022 из-за нападения грузинских баскетболистов. 

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