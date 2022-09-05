Тренер сборной Грузии заявил, что не в курсе истории о нападении своих игроков на Коркмаза

Главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос отреагировал на информацию о том, что игроки его команды напали на баскетболиста сборной Турции Фуркана Коркмаза.

«Я ничего об этом не знаю, я ничего об этом не слышал», — сказал Зурос на пресс-конференции.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее Турецкий судья Неджип Капанлы прокомментировал решение арбитров во время матча чемпионата Европы по баскетболу между Турцией и Грузией.