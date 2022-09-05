Турецкий арбитр рассказал о двух ошибках в баскетбольном матче Турция — Грузия

Турецкий судья Неджип Капанлы прокомментировал решение арбитров во время матча чемпионата Европы по баскетболу между Турцией и Грузией.

«Согласно правилам, Фуркан был дисквалифицирован за один неспортивный фол и один технический. Затем судьи назначили дисквалифицирующие фолы обоим игрокам, когда напряжение продолжилось», — приводит слова Капанлы Hürriyet.

Он также заявил, что поскольку Фуркан ранее уже был удалён и потерял статус игрока в этой встрече, то арбитр не мог назначать дисквалификацию. По его словам, поскольку Санадзе всё ещё оставался игроком, то дисквалифицирующий фол был записан в протоколе на его имя.

«Тот факт, что часы не были остановлены на 22 секунды во время напряжения Фуркан — Санадзе, является ещё одной ошибкой», — добавил Капанлы.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее вице-президент ФТБ Омер Онан прокомментировал инцидент с дракой на чемпионате Европы после матча со сборной Грузии.