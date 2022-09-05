CNN: FIBA начала расследование матча чемпионата Европы по баскетболу между Грузией и Турцией

Международная федерация баскетбола (FIBA) начала расследование по поводу матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между сборными Грузии и Турции.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что федерация отказалась от комментариев до установления всех фактов.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос отреагировал на информацию о том, что игроки его команды напали на баскетболиста сборной Турции Фуркана Коркмаза.