CNN: FIBA начала расследование матча чемпионата Европы по баскетболу между Грузией и Турцией
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Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что федерация отказалась от комментариев до установления всех фактов.
Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.
После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.
Ранее главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос отреагировал на информацию о том, что игроки его команды напали на баскетболиста сборной Турции Фуркана Коркмаза.