Баскетболист Дончич выругался и бросил бутылку во время матча с Боснией и Герцеговиной на Евро-2022

Словенский баскетболист Лука Дончич эмоционально отреагировал на то, что его команда уступала сборной Боснии и Герцеговины в матче третьего тура чемпионата Европы — 2022.

«Кому мы, вашу мать, проигрываем?» — сказал Дончич во время тайм-аута. Баскетболист от злости кинул бутылку с водой.

Встреча завершилась со счётом 97:93 в пользу сборной Боснии и Герцеговины.

6 сентября словенская команда сыграет со сборной Германии в рамках групповой стадии чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Турции пригрозила сняться с Евро-2022 из-за нападения грузинских баскетболистов.