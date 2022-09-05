Баскетболист Дончич выругался и бросил бутылку во время матча с Боснией и Герцеговиной на Евро-2022
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«Кому мы, вашу мать, проигрываем?» — сказал Дончич во время тайм-аута. Баскетболист от злости кинул бутылку с водой.
Встреча завершилась со счётом 97:93 в пользу сборной Боснии и Герцеговины.
6 сентября словенская команда сыграет со сборной Германии в рамках групповой стадии чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что сборная Турции пригрозила сняться с Евро-2022 из-за нападения грузинских баскетболистов.