Секретное оружие: почему Зобнин и Бакаев могут стать икс-факторами в матче «Спартак» — «Зенит»

Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев могут стать одними из главных действующих лиц в предстоящем дерби двух столиц в 8-м туре РПЛ. Полузащитник «Спартака» проводит один из лучших отрезков в карьере и является теневым лидером команды, а вингер «Зенита» в среду провёл лучший матч после летнего переезда в Петербург и будет предельно мотивирован во встрече с бывшей командой.

Матч «Спартака» с «Зенитом» обещает стать не только главным событием грядущих выходных в российском футболе, но и одним из ключевых в первой половине сезона РПЛ в целом. После семи туров подопечные Гильермо Абаскаля отстают от действующих чемпионов всего на одно очко, а в случае победы могут возглавить турнирную таблицу. И, как в преддверии любого знакового противостояния, на первый план выходят отдельные футболисты, способные если не в одиночку решить его исход, то как минимум повести за собой партнёров.

Перед дерби столиц в центре внимания по традиции оказались признанные звёзды обоих коллективов. С одной стороны, яркого выступления ждут от лидера нынешнего чемпионата по системе «гол + пас» Квинси Промеса и раскрывающегося в роли ассистента Александра Соболева. С другой — триумфального возвращения на поле лучшего футболиста прошлого сезона Клаудиньо и голов от его соотечественников — Малкома и Вендела. Но при этом в тени остаются другие исполнители, которые приносят не меньше пользы, а в решающий момент могут и вовсе стать своего рода икс-факторами в конкретной встрече.

У «Спартака» таким с уверенностью можно назвать Романа Зобнина, который проводит один из лучших отрезков за последние несколько лет. И это бросается в глаза на фоне предыдущего сезона, который он провёл ниже своих возможностей, если не сказать посредственно. Безусловно, свою роль сыграли мышечные травмы, беспокоившие хавбека осенью, но это вряд ли может служить оправданием. Руй Витория и Паоло Ваноли пробовали россиянина как в центре полузащиты, так и в опорной зоне, но прежнего блеска не было. Упала работоспособность, а пользы в организации атак стало заметно меньше. Частично это компенсировалось высокой по его меркам результативностью (три гола в РПЛ), но по остальным показателям спортсмен просел.

Поэтому летом от Зобнина чудес уже не ждали. На бумаге комбинационный и ориентированный на владение футбол не сильно подходил 28-летнему универсалу, да и наличие серьёзных конкурентов по позиции не внушало оптимизма. Полноценный контракт со «Спартаком» подписал Кристофер Мартинс Перейра, продолжил прогрессировать Данил Пруцев, а Даниил Денисов и Наиль Умяров укрепились в статусе любимчиков Абаскаля. В ходе предсезонки первый оккупировал место правого центрального полузащитника (то самое, где раньше располагался Роман), а второй стал практически безальтернативен в роли разыгрывающего опорника. Таким образом, бывшего лидера красно-белых ждал перевод либо на непривычный левый край, либо в запас.

Сложно сказать, стала ли решающим фактором смена позиции или что-то другое, но преображение Зобнина получилось феноменальным. В плане самоотдачи он стал напоминать самого себя образца лучших лет, а результативность и вовсе заметно подскочила. Уже после семи туров он имеет в активе три (2 + 1) очка по системе «гол + пас» (а ведь был ещё мяч в Краснодаре, превратившийся в автогол Сергея Бородина) и находится в двух шагах от повторения личного рекорда. Но это не главное. На левом краю он образовал мощный треугольник с Даниилом Хлусевичем и Квинси Промесом, на регулярной основе создающий остроту у ворот противника.

На фоне остальных партнёров Зобнина выделяет и его стабильность. Если тот же сверхрезультативный Промес иногда буквально пропадал с радаров (как это произошло во встрече с «Динамо»), то Роман не опускался ниже определённый планки. С теми же бело-голубыми он великолепно смотрелся в подыгрыше и чуть было не организовал гол в ворота Антона Шунина.

И практически нет сомнений, что в воскресенье Зобнин сделает всё возможное, чтобы помочь «Спартаку» прервать безвыигрышную серию из десяти матчей и подтвердить свои амбиции на чемпионство. В грядущей встрече именно он способен стать тем самым мотором команды и исполнять важнейшую роль при игре как с мячом, так и без него, а его способность разгонять атаки может стать одним из ключевых факторов. Да и по части самоотдачи к Роману вряд ли будут претензии.

То же самое можно сказать и о его бывшем одноклубнике Зелимхане Бакаеве, для которого противостояние со «Спартаком» обещает стать крайне важным и принципиальным. В Суперкубке у него не было шансов проявить себя: вингер появился на поле лишь в середине второго тайма и явно не вошёл в игру. За 21 минуту он лишь шесть раз коснулся мяча, не исполнил ни одной удачной обводки, а из трёх передач только две дошли до адресата. Итог — неофициальное звание худшего футболиста сине-бело-голубых по версии портала FotMob.

На этот же раз у Бакаева есть возможность выйти на поле с первых минут. Клаудиньо только восстановился после травмы и вполне может пропустить матч или начать его на скамейке, а Далер Кузяев из-за повреждения не смог провести даже тайм в противостоянии Кубка России с «Факелом». При этом впечатлявший на старте первенства Андрей Мостовой постепенно ушёл в тень. Зелимхан же, напротив, стал одним из главных творцов победы над воронежцами и сделал заявку на попадание в основной состав.

Во встрече с «Факелом» Бакаев предстал в роли главного созидателя «Зенита» и дал понять, что способен классно смотреться в ходе не только быстрых атак, но и позиционных. При этом он продемонстрировал весь спектр своих умений. Здесь и смещения с правого фланга на левый с последующей передачей под удар Густаво Мантуану, и опасные удары из-за пределов штрафной, и разрезающая передача во вратарскую, не завершившаяся голом лишь из-за нерасторопности Матео Кассьерры. В любом другом клубе это гарантировало бы ему место в основе, но в стане действующих чемпионов России его надо заслужить.

В отличие от Клаудиньо, Малком по-прежнему пребывает в отличной форме и является первой опцией на правом фланге нападения — родной позиции Бакаева, где он максимально полезен (что и подтвердила игра с «Факелом»). Появляться там он способен лишь на замену, а на левой бровке или в центре пока не столь эффективен. Но игнорировать его блестящее выступление в Кубке довольно проблематично. Своей яркой игрой Зелимхан явно заслужил ещё один шанс закрепиться в старте — даже больше, чем оформивший дубль Матео Кассьерра. Хотя шансы колумбийца покинуть запас пока выглядят гораздо очевиднее.

Поэтому одна из главных интриг заключается в том, решит ли Сергей Семак поощрить бывшего футболиста «Спартака» и проверить, сработает ли «правило бывших» в дерби двух столиц. Несомненно, в мотивации Бакаева сомневаться не придётся, но в его случае излишняя заряженность вполне может выйти ему боком. Зелимхан и так очень эмоционально переживает каждую неудачу на поле, а в этом случае вполне может не справиться с эмоциями. И здесь он кардинально отличается от Зобнина, крайне редко позволяющего себе срываться.

Кроме того, Бакаев как никто другой знает слабости бывших одноклубников. Если он всё же начнёт матч на скамейке, а по ходу второго тайма выйдет на правый фланг, то, скорее всего, окажется против Даниила Хлусевича, с которым бок о бок отыграл половину прошлого сезона. На левом же ему будет противостоять молодой Денисов, как и его тёзка, не славящийся цепкостью в обороне. На фоне обоих Зелимхан выглядит предпочтительнее и может создать им серьёзные проблемы.

Таким образом, противостояние со «Спартаком» может стать для Бакаева в каком-то роде ключевым. Если он предстанет в такой же отличной форме, как в игре с «Факелом», отметится голом и/или результативной передачей, то обзаведётся неплохим аргументом в споре за место в основе. И он будет особенно весомым, если Зелимхану удастся сделать это в роли левого вингера или центрального полузащитника. Ведь вытеснить из состава условного Мостового или Кузяева ему вполне по силам.