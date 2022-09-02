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Орлов: без Клаудиньо «Зенит» как минимум не проиграет «Спартаку»

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» — «Зенит» в восьмом туре чемпионата России.
Орлов: без Клаудиньо «Зенит» как минимум не проиграет «Спартаку»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не уверен, что Клаудиньо сыграет со «Спартаком». Бразилец же только после травмы. Зачем рисковать? Впереди ещё целый сезон. При этом, мне кажется, без Клаудиньо у «Зенита» хватит ресурса и игровой дисциплины, чтобы как минимум не уступить «Спартаку»», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в матче со «Спартаком» бразильца может заменить полузащитник Далер Кузяев. По его словам, россиянин является разнообразным игроком.

«Питерцы могут перестроить состав. Например, Дугласа Сантоса передвинуть в полузащиту, ближе к Барриосу, а слева в защите выйдет Круговой. Тоже вариант. Почему нет», — заключил Орлов.

В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяеве перед матчем со «Спартаком».

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