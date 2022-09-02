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Промес выбран лучшим игроком августа в РПЛ

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Нападающий «Спартака» Квинсий Промес признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.
Промес выбран лучшим игроком августа в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«За игрока «Спартака» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители «Матч Премьер» выбрали Матвея Сафонова», — сообщает пресс-служба РПЛ во «ВКонтакте».

Отмечается, что в голосовании среди болельщиков Промес набрал 43,38%. Сафонов получил 8,99%.

В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа, опередив наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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