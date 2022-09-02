Промес выбран лучшим игроком августа в РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«За игрока «Спартака» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители «Матч Премьер» выбрали Матвея Сафонова», — сообщает пресс-служба РПЛ во «ВКонтакте».
Отмечается, что в голосовании среди болельщиков Промес набрал 43,38%. Сафонов получил 8,99%.
В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа, опередив наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.