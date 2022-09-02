Семак рассказал, какие факторы будут решающими в матче «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Какой фактор будет решающим для исхода матча? Та команда, которая будет лучше играть, меньше ошибаться, получит больше шансов для того, чтобы победить. Что касается мастерства, мотивации и функционального состояния, то пройти сезон на одном уровне достаточно сложно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Он также отметил, что футболисты тоже живые люди и этим и интересен футбол. По его словам, в отдельно взятом матче может случиться всё что угодно.

В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» — «Зенит».