военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Семак рассказал, какие факторы будут решающими в матче «Спартак» — «Зенит»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Семак рассказал, какие факторы будут решающими в матче «Спартак» — «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Какой фактор будет решающим для исхода матча? Та команда, которая будет лучше играть, меньше ошибаться, получит больше шансов для того, чтобы победить. Что касается мастерства, мотивации и функционального состояния, то пройти сезон на одном уровне достаточно сложно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Он также отметил, что футболисты тоже живые люди и этим и интересен футбол. По его словам, в отдельно взятом матче может случиться всё что угодно.

В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» — «Зенит».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить