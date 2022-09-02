Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в сезоне-2022/23

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Он молодец, хорошо работает. Но всё ещё впереди. В конце сезона будет видно, добьётся он какого-то результата или нет. Первое место в РПЛ они точно не выиграют, это я вам точно говорю», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.ru.

Он также заявил, что в Кубке России может победить любая команда, если даже команды блогеров способны обыграть профессионалов.

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с красно-белыми. Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа, опередив Абаскаля.