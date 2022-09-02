Сёмин объяснил, почему Семак стал лучшим тренером РПЛ в августе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, почему специалист «Зенита» Сергей Семак стал лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.

«Семак стал лучшим тренером в августе. Почему? «Зенит» сейчас находится на первом месте. Да и Семак вместе с «Зенитом» обыграл «Спартак» в Суперкубке», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

2 сентября Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа, опередив наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на 499 голосов.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком».